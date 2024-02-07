В РФС сообщили, что матч России и Камеруна был под угрозой срыва

Максим Митрофанов, который является генеральным секретарем РФС, рассказал о том, что товарищеский матч сборных России и Камеруна мог не состояться.

«Мы недавно сыграли с Камеруном, при этом за два часа до стартового свистка у нас не было уверенности, что матч состоится. Но мы смогли преодолеть все сложности, провели матч», - рассказал представитель РФС в интервью журналисту «Спорт-Экспресса».

Напомним, что товарищеская встреча завершилась минимальной победой сборной России со счетом 1:0. Следующий контрольный поединок подопечные Валерия Карпина проведут против национальной команды Сербии в марте.