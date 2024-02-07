Митрофанов: «Решения по Азии исполком РФС не принимал»

Генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов в разговоре с журналистами высказался о ситуации с возможным переходом из УЕФА в АФК.

«Некорректно говорить, что решение по Азии принято. На самом деле, никакого решения по Азии исполком РФС не принимал», - приводит слова генерального секретаря «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.

В связи с этим сборная России проводит исключительно товарищеские игры. Ближайший поединок подопечные Валерия Карпина сыграют против Сербии в следующем месяце.