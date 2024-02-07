Митрофанов раскрыл слова президента УЕФА о России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал об отношении главы УЕФА Александера Чеферина к России.

«Лично общался с Чефериным, у него настрой такой: «Россию я отпускать не хочу. Это последнее, что я сделаю». В целом он занимает охранительную позицию. К России он относится позитивно и тепло», - передает слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. Ближайший товарищеский матч сборная России сыграет с национальной командой Сербии в марте на стадионе «ВТБ Арена».