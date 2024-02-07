В РФС дали ответ по будущему Карпина

Генсек РФС Максим Митрофанов дал комментарий насчет будущего главного тренера Валерия Карпина в сборной России. Срок контракта между сторонами рассчитан до августа нынешнего года.

«Мы удовлетворены его работой. Понимаем, что для него работать в условиях неопределенности тяжелее. Возможно, во время мартовских сборов переговорим с Карпиным и примем решение», - передает слова генерального секретаря «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Валерий Георгиевич занимает пост наставника сборной России с 2021 года. В последнем товарищеском матче под руководством 55-летнего специалиста национальная команда крупно победила Кубу (8:0). Следующий поединок россияне проведут с Сербией в марте.