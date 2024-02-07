Митрофанов - о матче сборной России: «Самое быстрое согласование со стороны УЕФА»

Генсек РФС Максим Митрофанов поведал о том, как проходило согласование товарищеского поединка между сборными России и Сербии.

«Самое быстрое согласование матча со стороны УЕФА. Впрочем, и проверять было нечего: две сборные обратились в организацию для проведения игры на территории УЕФА. Что тут думать? Согласились», - приводит слова представителя Российского футбольного союза «Спорт-Экспресс».

Ранее было объявлено, что товарищеская встреча между сборными России и Сербии состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Дата проведения спарринга – 21 марта.

В последнем контрольном матче россияне разгромили Кубу (8:0).