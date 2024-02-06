Роналдиньо, Кака и Роберто Карлос сыграют на чемпионате мира для футболистов старше 35 лет

Чемпионат мира для бывших игроков старше 35 лет пройдёт летом 2024 года в Англии.

Ранее сообщалось, что в турнире примут участие восемь национальных команд: Англии, Аргентины, Бразилии, Франции, Испании, Германии, Италии и Уругвая.

TalkSport со ссылкой на ряд источников сообщает, что капитаном сборной Англии на чемпионате мира станет легенда «Ливерпуля» и «Реала» Стив Макманаман. Ожидается, что в составе команды будут Майкл Оуэн, Эшли Коул, Джо Коул, Рио Фердинанд, Дэвид Джеймс, Фрэнк Лэмпард и Робби Фаулер.

Кроме того, сообщается, что Бразилию на турнире представят такие легенды футбола, как Роналдиньо, Кака, Роберто Карлос и Эмерсон.

Отмечается, что на чемпионате мира также должны появиться Фабио Каннаваро, Франческо Тотти и Марко Матерацци (Италия), Тьерри Анри, Марсель Десайи и Кристиан Карамбе (Франция), Эстебан Камбьяссо (Аргентина), Кевин Кураньи и Месут Озил (Германия), Мишель Сальгадо (Испания) и Диего Лугано (Уругвай).