Стало известно, какие сборные сыграют на чемпионате мира для футболистов старше 35 лет

Раскрыты национальные команды, которые примут участие в предстоящем чемпионате мира для бывших футболистов старше 35 лет.

По информации talkSport, в турнире будут участвовать всего восемь сборных: Англии, Аргентины, Бразилии, Франции, Испании, Германии, Италии и Уругвая.

Как утверждает Daily Mail, чемпионат мира пройдет летом этого года. Хозяином мероприятия станет Англии, а сам ЧМ запланирован на начало июня.

Ранее появилась информация, что бывший полузащитник сборной Германии Месут Озил станет одним из участников турнира.

Отмечается, что к участию допускаются игроки, сыгравшие сто матчей на клубном уровне или игравшие за сборную своей страны.