Озил примет участие в чемпионате мира для футболистов старше 35 лет

Немецкий полузащитник Месут Озил сыграет на чемпионате мира, где примут участие игроки старше 35 лет.

Fotomac со ссылкой на немецкую прессу утверждает, что предстоящим летом в Англии будет организован чемпионат мира, в котором смогут принять участие бывшие футболисты старше 35 лет. По данным источника, одним из звездных участников турнира станет бывший футболист лондонского «Арсенала», мадридского «Реала» и сборной Германии Месут Озил.

Напомним, Озил завершил профессиональную карьеру в прошлом году. Последним его клубом был турецкий «Истанбул Башакшехир», в котором он провел один неполный сезон.