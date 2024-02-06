Пономарёв назвал Черчесова лучшим тренером в истории сборной России

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о лучшем тренере в истории сборной России.

«Лучший тренер в истории сборной России — Черчесов. Роль Черчесова в становлении той хорошей сборной России была большая. Я его ставлю выше Гуса Хиддинка, конечно», — приводит слова Пономарёва Legalbet.

Напомним, Черчесов возглавлял национальную команду с 2016 по 2021 год. Под его руководством сборная успешно выступила на домашнем чемпионате мира в 2018 году, добравшись до четвертьфинала. Однако в 2021 году команда провалила Евро, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.