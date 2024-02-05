Пономарёв: «Сборная до этого играла с папуасами и забивала по восемь мячей»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв уверен, что товарищеский матч со сборной Сербии будет крайне полезным для национальной команды России.

- Надо посмотреть, что мы из себя представляем на фоне других европейских команд, потому что до этого играли с папуасами и забивали по восемь мячей, - приводит слова Пономарёва «Газета.Ру».

Ветеран высоко оценил уровень следующего соперника подопечных Валерия Карпина. Он считает, что у сербов хорошие футболисты, которые к тому же пробились в финальную часть предстоящего чемпионата Европы. Пономарёв уверен, что игра будет «любопытной».

Данный спарринг запланирован на 21 марта и должен пройти на домашнем стадионе московского «Динамо».