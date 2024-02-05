Колосков считает, что ЧМ-2026 не сравнится с мундиалем в России

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказал мнение о чемпионате мира – 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

«ЧМ в России был признан исполкомом ФИФА лучшим за всю историю. Не думаю, что США, Канада и Мексика справятся также. С Канадой могут быть проблемы. Это не футбольная страна», - передает слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что мундиаль 2026 года состоится с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Чемпионат мира будет проведен по новой схеме: количество участников будет расширено с 32 до 48, а количество игр - с 64 до 104.