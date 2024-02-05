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Чемпионат мира 2026

​Определился стадион, на котором пройдёт первый матч чемпионата мира в 2026 году

05 Февраля 2024 • 05:37 Комментировать

Определился стадион, на котором будет сыгран матч открытия чемпионата мира 2026 года. Его примут сразу три страны - Канада, Мексика и США (расположены в алфавитном порядке, но большая часть матчей пройдет именно в США). Матч открытия при этом будет сыгран на легендарном мексиканском стадионе «Ацтека», который уже дважды принимал финалы чемпионатов мира - в 1970 и 1986 годах.

Начнется чемпионат одиннадцатого июня, объявил глава ФИФА Джанни Инфантино. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. Но, по традиции, первый матч всегда проводится с участием команды-хозяйки турнира.


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