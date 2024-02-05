Ромарио: «Только двое за всю историю играли лучше меня»

Знаменитый бразильский экс-футболист Ромарио назвал двух лучших игроков в истории.

По словам экс-нападающего, никому из современных футболистов не удалось его превзойти, и лишь Пеле и Марадона в своё время достигли большего.

«Ромарио или Суарес? Ромарио. Ромарио или Неймар? Ромарио. Ромарио или Месси? Ничья. На мой взгляд, в истории есть только два игрока, которые лучше меня. Речь о Пеле и Марадоне», – передаёт Barca Universal комментарии чемпиона мира 1994 года.

На счету Ромарио 55 забитых мячей в 71 матче за национальную сборную Бразилии. Легендарный экс-игрок наиболее известен в Европе по выступлениям за «Барселону».