Знаменитая Ким Кардашьян ответила Инфантино на приглашение на чемпионат мира – 2026

Известная американская звезда Ким Кардашьян, она жена рэпера Канье Уэста ответила президенту ФИФА (Международной федерации футбола) Джанни Инфантино на приглашение посетить матчи предстоящего чемпионата мира, который пройдёт в 2026 году.

В социальных сетях функционер поделился скриншотом переписки с Ким: «Привет, Ким. Я знаю, что тебе понравилось посещать футбольные матчи. У меня есть для тебя такая хорошая новость! Чемпионат мира 2026 года пройдёт в Северной Америке. Скоро будут большое объявление…» - написал Инфантино звезде.

Кардашьян в ответ сообщила, что это будет здорова и она будет присутствовать там.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт сразу в трёх странах: США, Канаде и Мексике. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.