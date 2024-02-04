Сенников: «В оптимальном состоянии сборная России сильнее Казахстана»

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился комментарием о потенциальных шансах сборной России в матче с Казахстаном.

«В оптимальном состоянии сборная России сильнее Казахстана. То, что сборная Казахстана участвует в международных матчах, это никак не влияет на расклад сил. Для обеих команд это будет товарищеская игра», — приводит слова Сенникова портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, у сборной России преимущество над Казахстаном за счет хороших легионеров.

Ранее появилась информация, что летом этого года команды могут провести контрольный поединок, однако представители казахстанской команды опровергли данную новость.