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Чемпионат мира 2026

Фёдоров оценил шансы Узбекистана сыграть на ЧМ-2026

04 Февраля 2024 • 12:07 Комментировать

Экс-игрок сборной Узбекистана Андрей Фёдоров высказался касательно шансов национальной команды пробиться на чемпионат мира 2026 года.

«Следующий ЧМ будет с большим числом команд. От Азии будут дополнительные места. У Узбекистана очень хорошие шансы отобраться на ЧМ-2026, ведь всегда оказывались где-то в шаге», - приводятся слова Андрея на страницах «Чемпионата».

На Кубке Азии сборная Узбекистана дошла до стадии ¼ финала, где в серии послематчевых пенальти проиграла катарцам.

На чемпионате мира – 2026 выступят 48 сборных. От Азии на мундиаль отправятся восемь национальных команд.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Узбекистана Андрей Фёдоров
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