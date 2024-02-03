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​В Казахстане ответили, будет ли матч с Россией

03 Февраля 2024 • 15:24 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что летом сборная России может провести товарищеский матч против Казахстана. Комментарий на этот счёт дал Рохус Шох, который занимает пост вице-президента Казахстанской федерации футбола.

«Первый раз слышу о том, что мы можем сыграть со сборной России в июне. График игр у Казахстана уже составлен, в нём нет товарищеского матча с российской сборной, а переговоров с РФС, насколько мне известно, на этот счёт тоже нет», - цитирует Шоха Sport24.

Стоит сказать, что из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России уже почти два года может проводить только товарищеские матчи. Последний такой матч команда Валерия Карпина проводила в ноябре против Кубы. Российская национальная сборная в тот вечер отпраздновала победу со счётом 8:0.

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