Тренер сборной Казахстана отреагировал на новость о матче с Россией

Рулевой сборной Казахстана Магомед Адиев в разговоре с представителями СМИ прокомментировал новость о возможном проведении товарищеского матча со сборной России.

«Мы ищем соперников для товарищеских матчей в июне. Но мне ничего неизвестно о возможном матче со сборной России. Подбор соперников - это компетенция федерации», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Последний товарищеский матч национальная команда России сыграла против сборной Кубы. Встреча состоялась на стадионе в Волгограде и завершилась разгромной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 8:0.