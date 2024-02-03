Сборная России договаривается с новым соперником

Сборная России договаривается о новом товарищеском матче. Как стало известно журналистам, национальная команда может сыграть контрольную встречу против Казахстана.

«Вопрос проведения матча сборных России и Казахстана прорабатывается, игра может пройти в июне», - рассказал собеседник «Матч ТВ».

Ближайший спарринг сборная России сыграет против Сербии 21 марта. В последнем товарищеском поединке подопечные Валерия Карпина разгромно победили Кубу со счетом 8:0.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили Россию от международным турниров.