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Сборная России договаривается с новым соперником

03 Февраля 2024 • 13:21 Комментировать

Сборная России договаривается о новом товарищеском матче. Как стало известно журналистам, национальная команда может сыграть контрольную встречу против Казахстана.

«Вопрос проведения матча сборных России и Казахстана прорабатывается, игра может пройти в июне», - рассказал собеседник «Матч ТВ».

Ближайший спарринг сборная России сыграет против Сербии 21 марта. В последнем товарищеском поединке подопечные Валерия Карпина разгромно победили Кубу со счетом 8:0.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили Россию от международным турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Казахстана
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