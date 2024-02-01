Альварес рассказал, что думает о Месси

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиан Альварес высказался о партнере по национальной команде Лионеле Месси.

«Лео может спокойно продолжить играть за сборную, если захочет этого. Нам бы этого хотелось. Месси всегда был моим кумиром. Я наслаждаюсь каждым моментом игры вместе с ним. Очень горжусь тем, чего мы достигли в сборной. Он долго шел к титулу чемпиона мира», - передает слова форварда портал Goal.com.

Напомним, что сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира – 2022, который прошел в Катаре. В финале южноамериканцы в серии пенальти одолели Францию.