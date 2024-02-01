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Канчельскис: «Сербия - сильнейшей соперник России за время отстранения»

01 Февраля 2024 • 08:33 Комментировать

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от товарищеской встречи национальных сборных России и Сербии.

«Сербия - сильнейшей соперник России за время отстранения. Этот матч станет отличной проверкой. Надо вызывать всех сильнейших. На бумаге сербы превосходят в классе сборную России», - приводятся слова Канчельскиса на страницах «РБ Спорта».

Товарищеская встреча сборных России и Сербии состоится 21 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Последний поединок команда Валерия Карпина провела осенью прошлого года, разгромно победив Кубу со счетом 8:0.

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