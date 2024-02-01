Дасаев высказался о матче России и Сербии

Экс-голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев высказался по поводу предстоящей товарищеской встречи между сборными России и Сербии. Стороны официально договорились о проведении спарринга.

«Стоило ли провести матч не в Москве, а в другом регионе? Все зависит от решения РФС и руководства команды. Будет интересно посмотреть на российских футболистов на уровне такой сборной», - передает слова Дасаева «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что товарищеская встреча между сборными России и Сербии состоится 21 марта на стадионе «ВТБ Арена». В последнем контрольном поединке подопечные Валерия Карпина разгромили Кубу со счетом 8:0.