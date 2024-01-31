Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на проведение товарищеского матча между национальными командами России и Сербии.

«При чем тут УЕФА? Вы все время путаете одно с другим. Нам запрещено участвовать в официальных международных матчах под эгидой ФИФА и УЕФА. Подчеркиваю, речь идет об официальных играх, а эта встреча товарищеская. УЕФА не может нам запретить участвовать в такой игре.

Федерация футбола Сербии и Российский футбольный союз являются полноправными членами УЕФА, Никакой сенсации здесь нет. Да, могли вставить палки в колеса, но в УЕФА с уважением относятся к РФС. Отношения у нас с УЕФА хорошие», — сказал Колосков.

Товарищеский поединок между сборной России и сборной Сербии пройдет 21 марта в Москве. Встречу примет «ВТБ Арена».