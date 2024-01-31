Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на проведение товарищеского матча между национальными командами России и Сербии.

«Чеферин все сказал. Пока идет конфликт, сборная России не будет допущена до официальных матчей. Как только закончится – сразу допустят. Сборная Сербии – очень сильный соперник. Если все ключевые сербские футболисты приедут, то нас ждет серьезная проверка. При возможности схожу на матч», — сказал Кобелев.

Ранее стало известно, что товарищеский матч сборной России против сборной Сербии должен пройти 21 марта в Москве.