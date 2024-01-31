Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на проведение товарищеского матча между национальными командами России и Сербии.

«Да, УЕФА разрешил нам сыграть с Сербией. Но вы вообще видели, кто сидит в этом УЕФА? Мы великая спортивная страна, а они нас топчут. Так мы же еще и разрешения у них спрашиваем. Можно нам сыграть или нет. Не надо у них спрашивать разрешение. Смотреть противно. Мы ко всем этим бандитам еще с протянутой рукой ходим. Зачем? Раньше мы пользовались уважением, а сейчас что? Все развалили», — сказал Костылев.

Контрольная игра между сборной России и сборной Сербии запланирована на 21 марта. Матч должен будет пройти в Москве на «ВТБ Арене».