Павлюченко: «Сербия — это серьёзный соперник»

Экс-футболист московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился комментарием о предстоящем товарищеском матче между Россией и Сербией.

«Хорошая новость, что сыграем со сборной Сербии. Если приедут все их лидеры, то это серьезный соперник. Точно будет полный стадион. Хорошо, что наша сборная существует», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

По мнению эксперта, результат в этой игре должен быть на первом месте для сборной России, ведь если команда проиграет, то вся страна снова накинется на сборную.

Контрольный поединок между сборными России и Сербии запланирован на 21 марта. Напомним, свой последний матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре, когда разгромили Кубу со счетом 8:0.