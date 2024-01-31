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«Это ещё не рывок, но уже прорывчик»: Петрушин — о матче с Сербией эксклюзив

31 Января 2024 • 17:00 Комментировать

Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на проведение товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«Это еще не рывок, но уже прорывчик. Как бы возвращение на европейскую арену, пусть и в товарищеском формате. Много сербов играет в топовых европейских клубах и чемпионатах. В Италии, Германии и других лигах. Часто смотрю Серию А, так что имею представление об их уровне. Сербия — однозначно сильнейший соперник за все время международного бана. Нас ждет серьезная проверка», — сказал Петрушин.

Товарищеский поединок между сборными России и Сербии должен будет пройти в Москве 21 марта.

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