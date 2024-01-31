Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на проведение товарищеского матча между национальными командами России и Сербии.

«Дело движется – это хорошо. В УЕФА поняли, что нельзя все время сидеть на запретах. А учитывая наши отношения с Сербией, проблемы не должны были возникнуть. Радует, что мы получили разрешение. Первая ласточка всегда пробивает, а потом все потихоньку развивается. Сербы – самый сильный соперник сборной России, начиная с момента наложения международного бана. Они сильны уже давно. Сербия – футбольная страна», — сказал Чанов.

Контрольный поединок между сборной России и национальной командой Сербии запланирован на 21 марта.