Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на проведение товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«Кардинальных подвижек со стороны УЕФА не произошло. Да, Сербия – сильный соперник, но матч же товарищеский. Пока нас не вернули в официальные соревнования, радоваться нечему. Я не думаю, что произошли фундаментальные изменения. Ждем официальных игр. Да, команда европейская, но это еще ничего не значит. Посмотрим, как будет развиваться дело», — сказал Сенников.

Товарищеский матч между сборной России и сборной Сербии состоится 21 марта в Москве.