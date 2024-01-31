Матч Россия – Сербия будет учтён в рейтинг ФИФА

В марте сборная России проведёт товарищеский матч против Сербии. Игра состоятся в Москве на «ВТБ Арене», где своих соперников обычно принимает «Динамо».

Как сообщает «РИА Новости», ссылаясь на службу коммуникаций Российского футбольного союза, результат матча Россия – Сербия будет учитываться в рейтинге ФИФА.

Матч Россия – Сербия состоится в четверг, 21 марта. Это будет первая товарищеская игра российской национальной команды в 2024 году.

Напомним, что из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России в настоящий момент может проводить только товарищеские матчи.