Булыкин: Я жду хорошей игры от России и Сербии

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем контрольном матче между сборными России и Сербии.

По мнению эксперта, данный поединок будет очень интересным и его можно считать официально-товарищеским.

«Я жду от этой игры, как минимум хорошей игры от двух команд. Ближе к матчу будем смотреть, кто будет участвовать и прикидывать разные расклады», — приводит слова Булыкина Vprognoze.

Ранее стало известно, что сборная России и национальная команда Сербии сыграют между собой 21 марта. Товарищеский матч должен пройти на домашнем стадионе московского «Динамо» — «ВТБ Арене».