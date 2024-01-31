Бывший нападающий сборной СССР Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на проведение товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«Хорошо, что федерации договорились друг с другом. Футболистам надо приложить максимум усилий и выложиться на полную. А тренерскому штабу – вызвать основной состав. Сыграть основой на результат. Просматривать уже некого.

Естественно, это шаг в сторону РФС от УЕФА. Им же без России тоже тяжело. Хочется, чтобы спорт действительно был вне политики. Сербы – очень серьёзный соперник. Сильнейший за все время международного бана. Но надо смотреть, каким составом они приедут на игру. Нам все равно надо показать результат. Вне зависимости от того, с какими намерениями к нам приедут. Самое главное, что нам разрешили», — сказал Масалитин.

Товарищеский матч между сборными России и Сербии пройдет 21 марта в Москве.