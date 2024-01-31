Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем товарищеском матче между национальными командами России и Сербии.

«Мы видим, что в мире продолжает жить плохое отношение к России. Так что согласие сербов с нами сыграть - это действительно поступок. Но меня не удивляет то, что они решили с нами встретиться на футбольном поле. У меня вообще очень хорошее отношение к сербам как к людям и как к футболистам.

Меня немного смущает, что игра запланирована на март. Погода может быть не самой лучшей, а это спугнет зрителей. Но в любом случае есть подвижки, а это радует. К ним надо относиться с чувством приближающихся изменений», - сказал Бышовец.

Сборные России и Сербии официально договорились о матче