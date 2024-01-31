Сборные России и Сербии официально договорились о матче

Объявлено об официальной договоренности о проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале национальной команды страны.

«50 дней до матча Россия - Сербия! Ждем дружеской встречи с братьями», - гласит сообщение в соцсетях.

Контрольный поединок сборных России и Сербии состоится на стадионе «ВТБ Арена» 21 марта.

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. В последнем товарищеском матче подопечные Валерия Карпина разгромили Кубу со счетом 8:0.