Известный российский специалист Валерий Непомнящий в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем товарищеском матче между национальными командами России и Сербии.

«Очень хорошо, что наши братья согласились с нами играть. Сербия - очень сильная команда даже по европейским меркам. Я знаю, что готовится большой праздник. Так что я доволен финальным решением. Сербы, как и камерунцы, не самая стабильная команда. Не знаю, с чем это связано, но устойчивости не хватает. Почти все футболисты сборной Сербии играют в ведущих европейских клубах, так что для нас это очень хороший партнер», - сказал Непомнящий.

Товарищеский матч должен состояться 21 марта.