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Экс-генсек РФС - о матче с Сербией: «Рад, что партизанское движение Югославии сохраняет традиции» эксклюзив

31 Января 2024 • 11:20 Комментировать

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем товарищеском матче между национальными командами России и Сербии.

«Я рад, что партизанское движение Югославии сохраняет свои традиции. Надеюсь, что Горан Брегович сможет отметить это событие новым хитом, заменив диско «Диско-партизаны» на «Футбол Россия - Сербия диско-партизаны», - сказал Воробьев.

Товарищеская игра между сборными России и Сербии должна состояться 21 марта.

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