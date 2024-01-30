Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем товарищеском матче между национальными командами России и Сербии.

«Так понимаю, Чеферин неплохо относится к нашей стране. Так что хорошо, что наши руководители поддерживают с ним дружеский контакт. Матч с Сербией – это серьезный шаг со стороны УЕФА. При возможности схожу на игру. У нас с сербами вообще неплохие отношения. Помню, ездили в Белград, там общались с болельщиками ОФК. С командой-побратимом «Динамо». Очень теплые воспоминания. Понятно, что не все федерации могут откликнуться и согласиться на матч с нами из-за того, что они под каблуком. Хорошо, что сербы смогли», - сказал Силкин.

Матч Россия – Сербия пройдёт 21 марта.