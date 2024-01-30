Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем товарищеском матче между национальными командами России и Сербии.

«Хорошо, что сербы согласились играть со сборной России. Просто таких стран на текущий момент, к сожалению, очень немного. Сербия – отличный соперник. Можно посмотреть, в каком мы состоянии относительно команды, члены которой регулярно играют на высшем уровне», — сказал Хомуха.

Стоит напомнить, что товарищеский матч между сборными России и Сербии состоится 21 марта на московской «ВТБ Арене».