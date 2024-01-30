Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем товарищеском матче между национальными командами России и Сербии.

«Конечно, это решение в нашу пользу. Но говорить о том, что отношение к России изменилось, нельзя. Мы все равно отстранены от международных матчей, так что УЕФА не очень лояльно к нам относится. Но хорошо, что в Европе понимают, что без России они далеко не уедут. Это не победа, но маленький шажок к ней», — сказал Гаджиев.

Товарищеский матч между сборными России и Сербии пройдёт в Москве 21 марта.