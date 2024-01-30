Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем товарищеском матче между национальными командами России и Сербии.

«Сербы – отличная конкурентоспособная команда, играющая на хорошем уровне. Сербские футболисты выступают в ведущих европейских клубах. Так что это большое завоевание нашего футбольного руководства. Это хороший звонок для всех. После игры с Сербией мы вполне можем встретиться с другими соперниками хорошего европейского уровня. Сейчас руководство УЕФА сделало в нашу сторону реверанс. Чеферин ведь сказал, что он к нам неплохо относится. Это радует», - сказал Игнатьев.

Матч Россия – Сербия пройдёт 21 марта.