Пирожков: «Футбол Моуринью и сборная Бразилии не стыкуются на уровне ДНК»

Футбольный комментатор Олег Пирожков высказался о возможном назначении португальского специалиста Жозе Моуринью новым главным тренером сборной Бразилии.

«Про сборную Бразилии говорили совсем давно, хотя сейчас такой кризис у бразильцев. Но футбол Моуринью и сборная Бразилии, по‑моему, не стыкуются даже на уровне идеологии, ментальности и ДНК», — приводит слова Пирожкова «Матч ТВ».

Напомним, ранее Моуринью был уволен с поста главного тренера итальянской «Ромы». Португальский тренер был наставником команды с 2021 по 2024 год.

В настоящий момент «Рома» идет на пятом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 35 очков в 22 матчах.