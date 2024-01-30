Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем товарищеском матче между национальными командами России и Сербии.

«Сербы – участники прошлого чемпионата мира и следующего чемпионата Европы. Игроки сборной Сербии выступают в лучших европейских клубах. Для всех болельщиков этот матч будет интересным. Думаю, будет полный стадион. Обязательно планирую посетить эту встречу», - сказал Сёмин.

Товарищеский матч между сборными России и Сербии состоится в четверг, 21 марта. Игра пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве.