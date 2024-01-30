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​Булыкин: «Сербия – очень сильный соперник для сборной России» эксклюзив

30 Января 2024 • 16:15 Комментировать

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем товарищеском матче между национальными командами России и Сербии.

«Сербия – очень серьёзная команда. Игроки этой сборной выступают в ведущих чемпионатах. Сербия – очень сильный соперник. Один из сильнейших за последнее время. Я помню, что в Сербии играет Тадич. Мы с ним пересекались в «Твенте» (смеётся)», - сказал Булыкин.

Товарищеский матч между национальными сборными России и Сербии пройдёт в Москве в четверг, 21 марта. Как известно, в последние годы из-за санкций команда Валерия Карпина проводит только товарищеские игры. 

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