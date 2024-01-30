Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем товарищеском матче между национальными командами России и Сербии.

«Я изначально сказал, что сербы точно согласятся с нами играть. Конечно, это сильнейший соперник с момента наложения международного бана. Играли в Катаре, вышли на чемпионат Европы. Многие футболисты играют в топовых лигах. Сербия – сильная сборная. Нашу команду ждет настоящая проверка. Думаю, сербы сильнее камерунцев», – сказал Тарханов.

Напомним, что сборные России и Сербии сыграют в четверг, 21 марта.