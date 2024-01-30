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«Мечта!»: Колыванов – о матче России против Сербии эксклюзив

30 Января 2024 • 14:15 Комментировать

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Колыванов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил идею проведения товарищеского матча между национальными командами России и Сербии.

«Вообще супер! Вы мне сами звоните и говорите с энтузиазмом. Прекрасный матч с хорошей командой. Наверное, это сильнейший соперник за все время международного бана. Мечта! Все зрители соскучились. Хочется увидеть как можно больше болельщиков на трибунах», - сказал Колыванов

Ранее стало известно, что товарищеская встреча между сборными России и Сербии должна состояться 21 марта в Москве на «ВТБ Арене».

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