Гайич — о матче Россия - Сербия: «Было бы здорово принять в нём участие»

Защитник московского ЦСКА Милан Гайич высказался о возможном участии в предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии.

Игрок отметил, что у каждого профессионального футболиста есть мечта сыграть за национальную команду, и ему удалось это сделать.

«Сейчас мне остается только играть за ЦСКА и ждать вызова. Безусловно, рад, что этот матч состоится, было бы здорово принять в нем участие», - приводит слова Гайича «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что товарищеская игра между сборными России и Сербии должна состояться 21 марта в Москве на «ВТБ Арене».

Напомним, что сборная России по футболу временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.