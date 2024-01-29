​«Ошибка»: Мартинес высказался о голосовании за лучшего игрока ФИФА, которое выиграл Месси

Лионель Месси недавно выиграл приз лучшему игроку года по версии ФИФА. Аргентинец набрал одинаковое количество баллов с Эрлингом Холанном, но оказался выше за счёт дополнительных показателей – за Месси проголосовало больше капитанов сборных. Комментарий по поводу голосования дал главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес, который поставил Марсело Брозовича на третье место.

«Это была ошибка. Сейчас у нас много голосований, много наград. Чемпионат мира впервые проходил зимой, и голосование было странное, ведь оценивался период длиной всего в полгода. Для меня индивидуальные призы в футболе – это сложно. Я считаю, что отдельный игрок представляет достижения команды. Но ведь кто-то сыграл в финале Лиги чемпионов и добился успехов на внутренней арене.

Брозович – игрок, олицетворяющий идею игры, олицетворяющий сборную Хорватии. Но для рассматриваемого периода это было ошибкой. Думаю, я не единственный, кто ошибся. Если мы посмотрим на итоги голосования, думаю, у многих было больше желания оценить результат чемпионата мира», - сказал Мартинес A Bola.

Напомним, что результат чемпионата мира в голосовании ФИФА не учитывался.