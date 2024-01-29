Сантуш вспомнил, как посадил Роналду в запас

Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш вспомнил о том, как Криштиану Роналду начинал на скамейке запасных два матча на чемпионате мира – 2022.

«Криштиану был недоволен тем, что начинал две игры на скамейке запасных, но я должен сказать, что у него было безупречное отношение к команде. Он отпраздновал множество голов в игре, которую мы выиграли у Швейцарии со счётом 6:1, и он выкладывался на поле по максимуму. Если бы мы выиграли в четвертьфинале, Роналду, наверное, вернулся бы в стартовый состав. Это было лишь тактическое решение, и для меня оно было очень трудным.

Я имел и до сих пор испытываю к нему большую привязанность. Сегодня Роналду вернулся в отличную форму и играет регулярно, чего не было до чемпионата мира. Сейчас он забивает много голов. Я очень рад за него. Роналду – лучший игрок всех времён», - слова Сантуша приводит в социальных сетях журналист Бен Джейкобс со ссылкой на Asharq Al-Awsat.

Напомним, что в четвертьфинале чемпионата мира – 2022 сборная Португалии проиграла Марокко.

​Сантуш объяснил, почему посадил Роналду в запас на ЧМ-2022