Президент УЕФА Чеферин рассказал, когда Россия вернётся на международную арену

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о том, когда российский футбол вернётся на международную арену.

Спортивный функционер отметил, что никогда не испытывал давление со стороны России, но запрет будет действовать, пока не закончатся события на Украине.

«Спортсменам всегда плохо, к сожалению, мы живем в такие сумасшедшие времена. Я очень переживаю. То, что я вижу в геополитике, пугает», - цитирует Чеферина The Guardian.

Напомним, что сборная России продолжает проводить товарищеские матчи. За время отстранения подопечные Валерия Карпина сыграли в 11 поединках.