Президент УЕФА Чеферин не стал отвечать на вопрос о разном подходе к санкциям в отношении России и Израиля

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в резкой форме высказался о разном подходе к санкциям в отношении России и Израиля.

Спортивный функционер отметил, что не хочет быть слишком конкретным, и он следит за всеми ситуациями, но ему сложно давать комментарии.

«Мир сошел с ума, каждый день у нас война. Я не хочу больше ничего говорить», - приводит слова Чеферина The Guardian.

Напомним, что в начале марта 2022 года весь российский футбол был отстранён от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире. Израильские клубы и сборные же продолжают выступление во всех турнирах.