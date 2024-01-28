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Президент УЕФА Чеферин не стал отвечать на вопрос о разном подходе к санкциям в отношении России и Израиля

28 Января 2024 • 20:30 Комментировать

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в резкой форме высказался о разном подходе к санкциям в отношении России и Израиля.

Спортивный функционер отметил, что не хочет быть слишком конкретным, и он следит за всеми ситуациями, но ему сложно давать комментарии.

«Мир сошел с ума, каждый день у нас война. Я не хочу больше ничего говорить», - приводит слова Чеферина The Guardian.

Напомним, что в начале марта 2022 года весь российский футбол был отстранён от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире. Израильские клубы и сборные же продолжают выступление во всех турнирах. 

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Евро-Футбол.Ру,
Александер Чеферин
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Сегодня, 28 Января
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